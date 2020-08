Rait Maruste: omavalitsus või -viletsus?

Tellijale

On ilmunud teated, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadust (KOKSi) on hakatud uuendama. On ka viimane aeg. See on ebaühtlane ja ajast maha jäänud ning kehv mitte ainult normitehniliselt, vaid ka ideoloogiliselt. Just ideoloogilistest lähtekohtadest tuleb alustada, sest olemasoleva lappimisel kanduvad selle puudused üle ka uude teksti. Seega uuendatud, uuesti mõtestatud ideoloogilised lähtekohad ning sellest lähtuv korralduslikku puudutav uus tekst.

Viimast ümberkorraldust omavalitsustes on uhkelt kutsutud haldusreformiks. See on aga ebatäpne ja -adekvaatne. Tegu oli ainult territoriaalhalduse, mitte aga kogu riigihalduse ümberkorraldusega. Seegi tehti osaliselt, sest välja jäi Tallinna linn ehk ca 1/3 omavalitsuse mahust. Ka lõpule viidus on ebaõnnestumisi, mis vajavad kõrvaldamist. Nendeks on omavalitsuse värdvormid ehk linnad, mille piirid ulatuvad 50–60 km väljapoole tavamõistuselist arusaamist linnast (näiteks Pärnu ja Haapsalu).