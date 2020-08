Valmisid regilaulu taskuhäälingud

Augusti alguses avaldas Eesti Pärimusmuusika Keskus Soundcloudi keskkonnas kümme omanäolist regilaulu podcast’i ehk taskuhäälingut, mis on valminud koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiviga. Regilaulu podcast’ide kunstilise juhi Lauri Õunapuu (pildil) sõnul on taskuhäälingud ellu kutsutud selleks, et pakkuda nii kuulajaile kui ka lauljatele ehedas esituses eesti iidseid regilaule.