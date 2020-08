Andi Hektor: tippülikool Eestisse?

Majandusuurijad on tähele pannud, et rikkas innovaatilises riigis on tipptasemel ülikoolid. Igas edukas tehnoloogiaettevõtluspiirkonnas on vähemalt üks esisaja ülikool. Eestile lähim selline on Helsingi ­Ülikool. Eestis on kõrgeimal kohal Tartu Ülikool, kusagil esikolmesaja piiril. Võiks olla ju parem, aga endises idablokis üks tublimaid ülikoole. Kus aga asub endise idabloki kõige edukam iduettevõtluse ökosüsteem? Ikka siinsamas Maarjamaal. On see juhus?