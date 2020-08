Rahvaluuleteadlane Janika Oras on öelnud: «Veljo Tormis jõudis oma pika elu jooksul regilaulule väga lähedale. Raske on ette kujutada, kui sügavalt peab laulu tunnetama, et sellest sünniks usutav tänapäevane koorilooming.» Jah, raske on isegi kujutleda, kui sügavale juurte juurde on võimalik minna, et sellest kasvaks unikaalne helikeel, nagu ürgne rahvalooming, aga XX ja XXI sajandil.