Veljo Tormisel oli soov, et tema loomepärand saaks korrastatud ja koondatud ühele veebiplatvormile. Koostöös heliloojaga algas tegevus selle koostamiseks juba tema eluajal, aga pärast Tormise lahkumist on vajadus korrastatud loomepärandi järele märkimisväärselt kasvanud. Praegu on Tormise looming veebiotsingutega väga halvasti leitav ja paikneb eri fondides.