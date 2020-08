Lähed välja, kaotad viisa ja õpe katkeb

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) kohtub suuremate kõrgkoolide ja terviseametiga, et arutada välistudengite Eestisse tulekut ning vahetada mõtteid ja soovitusi, kuidas hoida ära järgmist võimalikku nakkuskollet. «Kontrolli eneseisolatsiooni üle PPA ei tee, see ülesanne on terviseametil,» märkis PPA pressinõunik Annika Maksimov.