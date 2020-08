Välismaa lühiuudised

USAs mõõdeti maailma kuumarekord

Pühapäeval California osariigis Surmaorus mõõdetud 54,4 on kõige kõrgem õhutemperatuur, mida inimkond kunagi salvestanud on ja mille usaldusväärsuses kahelda ei saa. Nagu nimigi viitab, on Surmaorg üks kogu maailma inimvaenulikumatest paikadest ning ka varasem rekord, 2013. aastal mõõdetud 54 kraadi mõõdeti Surmaorus. Viimastel kuudel on USA läänerannik kannatanud ekstreemsete kuumalainete käes. Ilmaprognooside järgi peaksid temperatuurid veelgi tõusma ning tipp saabuma tuleva nädala esimeses pooles. BBC

Knorr loobub Mustlasekastme nimetusest

Saksa toidutootja Knorr teatas eile, et muudab oma populaarse Mustlasekastme nime vähem solvavaks. Nende praegune Zigeunersauce tuleb peagi müügile ungaripärase paprikakastme nime all, teatas Knorri emafirma Unilever oma avalduses. «Näeme palju vaeva, et vabaneda reklaamides stereotüüpidest ja igasugusest diskrimineerimisest,» märkis Unilever. «Kuna Mustlasekastet võib tõlgendada negatiivsena, otsustasime anda Knorri kastmele uue nime. Saksa sintide ja romade kesknõukogu tervitas nimemuutust. AFP/BNS​

Prantsuse võimud päästsid 31 migranti​

Prantsuse võimud päästsid laupäeval La Manche’il 31 ebaseaduslikku sisserändajat, kes üritasid jõuda väikeste paatidega Suurbritanniasse. Prantsuse mereväe patrull päästis Wissanti lahes neljalt paadilt 31 migranti, teiste seas neli last. Neli Sudaani päritolu migranti vajas arstiabi. Reedel päästsid Prantsuse võimud Inglise kanalist 38 migranti. Prantsuse siseministeeriumi sõnul on tänavu jaanuarist juulini peatatud viis korda rohkem väinaületajaid kui eelmisel aastal samas ajavahemikus. Briti uudisteagentuuri PA analüüsi põhjal on aga rohkem kui 4100 inimesel õnnestunud tänavu Inglismaale jõuda. AFP/AP/BNS

