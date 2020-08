22 Eesti noorest saab välistudeng stipi toel

Stipendiaadid on toonud selle aasta nimekirja mõned uued ülikoolid: Institut Français de la Mode, Universiteit Leiden, Loughborough University. Viimasena nimetatud kooli astus Mireena Mandel (19), kes läheb õppima juba 11. klassist huvi äratanud eriala – psühholoogiat. Juba siis alustas ta ettevalmistusi, et saada ülikooli sisse, ning viimases keskkooliklassis pingutas ta palju, et riigieksamid oleksid hästi ära tehtud.