Eesti lühiuudised

Aastaid argipäeviti Star FMi hommikuprogrammis töötanud tuntud raadiohääl ja diskor Allan Roosileht (61, pildil) naasis eile puhkuselt üheks saateks raadioeetrisse ja paneb ameti maha. Roosileht meenutas lühidalt ka oma hommikuprogrammi karjääri, mis sai alguse 2005. aastal. «Olen eetris olnud 15 aastat ja inimesed muidugi tahavad teada, mis on põhjuseks, miks ma nüüd enam ei taha. [...] Üks põhjus on see, et ma tahtsin terve suve puhata, ja siit edasi minu puhkus jätkub ikka tõusvas joones,» lisas Roosileht rõõmsalt. «Teine põhjus on muidugi see väsimus, mis on nende 15 aastaga tekkinud. Kolmas põhjus võib-olla on ka see koroonakriisi aeg, mis oli pingeline ja pingutust nõudev aeg,» avaldas Roosileht kuulajatele. PM