Rahvuslik tragöödia, tiksuv pomm ning aastateks hooletusse jäetud ja läbi kukkunud haridussüsteemi tagajärg. Just sellised hinnangud järgnesid Leedus teadaandele, et kolmandik koolilõpetajatest põrus matemaatika eksamil läbi. Seejuures rõhutavad eksperdid, et niigi vilets olukord läheb ainult hullemaks.