Kas LeBron James tõuseb taas troonile?

Suurte rahamägedega tekitati koroonaviirusest kubisevasse Florida osariiki USAs turvaline keskkond, kus nii meeskonnad kui ka ajakirjanikud ühiselt tegutseda saavad. Olgo ei uskunud esialgu, et sellest ettevõtmisest üldse midagi välja tuleb, kuid keerulisest olukorrast võeti maksimum.

«Eks see kogemus ole sürreaalne. Florida osariigi koroonaviiruse juhtumite arvu arvestades olin valmis, et NBAga on selleks hooajaks kööga ja viimane kohtumine peeti ­ 11. märtsil. Õnneks leiti 170 miljonit dollarit ja tehti mudel, mis ka toimib,» tõdes Olgo.