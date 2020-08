Ka Simona Halep loobus USA lahtistest

«Olen alati öelnud, et sean otsuste tegemisel tervise tähtsaimale kohale,» kirjutas maailma teine reket Halep oma Twitteri-kontol. Ta lisas: «Pärast kõigi asjaolude kaalumist ning arvestades erilist aega, milles elame, otsustasin sinna mitte sõita.»

28-aastane Halep on valitsev Wimbledoni meister. Seda küll eelmisest aastast, sest tänavu on suurturniiridest toimunud ainult aasta algul peetud Austraalia lahtised meistrivõistlused. Eelmisel nädalal võitis Halep turniiri Prahas ning ta ütles toona, et jääb harjutama Euroopasse ja plaanib osaleda 27. septembril algavatel Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel.