Eestlased haaravad kinni tekkinud võimalusest

Tellijale

Georg Gross​ teeb WRC-sarjas oma esimese stardi pärast 2009. aasta Soome rallit. Tema jaoks on olukord üsna uus, sest Rally Estonial tuleb rakverelane rajale uue generatsiooni Ford Fiestaga, millega saab esimesed kiiremad sõidud teha Lõuna-Eesti rallil. «Pärast Viru rallit saatsime auto kere ­M-Sporti, et viia see vastavusse kehtivate FIA 2020. aasta homologatsiooninõuetega, kuna kodusel WRC-etapil startimise eelduseks on see, et auto vastab WRC-sarja nõuetele. Lühidalt öeldes saab 2017. aasta masinast 2020. aasta masin,» selgitas Gross.

R5 klassi autosid, mis osalevad WRC2 ja WRC3 klassides, on nimekirjas 28. Nende hulgas on ka mitmeid Eesti sõitjaid, kes on ennast kirja pannud WRC3 klassis ehk erameeskondade arvestuses. Need sõitjad on: Raul Jeets ja Andrus Toom, Roland Poom ja Erik Lepikson, Karl Kruuda ja Austraalia kaardilugeja Dale Moscatt, Rainer Aus ja Simo Koskinen, Egon Kaur ja Silver Simm, Priit Koik ja Uku Heldna, Georg Linnamäe ja Ukraina kaardilugeja Volodõmõr Korsja ning Gustav Kruuda ja Ken Järve­oja.

Eriti põnev saab olema 27-aastase Karl Kruuda tegemisi jälgida, kuna tallinlane võistles viimati autoralli MM-sarjas neli aastat tagasi. Nüüd tuleb ta starti Volkswagen Polo R5 autoga, millega varasem kokkupuude sisuliselt puudus. Enne Rally Estoniat kavatseb ta veel testida, kuid korraliku ettevalmistuse jaoks pole tal piisavalt vahendeid.