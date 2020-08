Eerik Sven Puudist: elurikkusest laiemalt

Elurikkus on avar mõiste, mis hõlmab nii liigilist mitmekesisust, elupaikade mitmekesisust kui ka liigisisest geneetilist variatiivsust. Võiks öelda, et elurikkus on väärtus iseenesest: igal olendil on õigus elule ja liigiomasele elupaigale, sõltumata sellest, kas see on inimesele rahaliselt kasulik või mitte. Siiski on mitmekesisus tarvilik ka majanduslikust aspektist, rääkimata juba kultuuriloolisest väärtusest.