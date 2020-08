Kuidas lilleamplit kaua ilusana hoida?

Tori Lilleaia peremees Kristjan Sohlu jagab nõu, kuidas amplit eest suve lõpus ja varasügisel hoolitseda.

„Kui taimed on hakanud välja venima, on kõige parem need julgelt tagasi kärpida," soovitas ta. "Kujundage ilus pall, korjake vanad õied ära, andke väetist ja peagi näete, et ampel hakkab jälle ilusasti õitsema."

Väetama peab endiselt, aga võtke sellega nüüd natuke hoogu maha, ja jälgige, et üle ei kastaks. Ööd on juba niisked ja kastke pigem hommikul, nii on lihtsam jälgida, et muld liig märg ei saa. Kui amplite eest ilusti hoolitseda, õitsevad need külmadeni välja. Kui lubab öökülma, võib ampli tuppa tõsta.