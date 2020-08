Majutus ja kala pakuvad Peipsi ääres elatist

Perekond Tera ehitas endale Kuru villa 2004. aastal, kuid töökohad jäid Ida-Virumaa keskusesse Jõhvi. Juurde ehitati veel teinegi maja, mis kannab Vilka talu nime. See valmis 2015. aastal. Selleks ajaks oli 45 kilomeetri kaugusel asuva Jõhvi vahet sõitmisest villand. Perekond müüs Jõhvis tegutsenud autoremonditöökoja maha ja pühendus Kurule. Nii otsustatigi oma endises kodus Kuru villas, mis oli jäänud tühjaks, hakata pakkuma kodumajutust. Maja on tänapäevane, mugav ja aasta läbi kasutamiseks, sobib suuremale perele või sõpruskondadele puhkamiseks. Heli sõnul käivad suuremad pered seal tähtpäevi pidamas. Näiteks võetakse maja rendile jõulude ajal, et perekond saaks kokku.