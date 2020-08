Noore mehe pullitegemisest sündis menukas söögikoht

Pullitegemisest sündinud ettevõtmisest on saanud Muhumaa südames legendaarne värvikirev tänavatoidurestoran, mis pakub suve jooksul süüa nii kohalikele kui tuhandetele turistidele, kes praamilt tulevad või sinna lähevad. Muhurito värvikirevus ja mehhikopäraste toitude maitsete vürtsikas palett iseloomustabki Kaidarit, kes on oma noore ea kohta elanud äärmiselt kirevat elu ja näinud rohkem kui enamik kogu elu jooksul.

​Rahutu hingega seiklushimuline Kaidar läks juba 16aastaselt elama Iirimaale, kus ta viibis kokku viis aastat. Iirimaa puhul köitsid teda kirjandus, müüdid ja legendid. Varem õppis ta pealinnas Georg Otsa nimelises muusikakoolis koorijuhtimist, aga seal ei läinud hästi. Ta oli õppimiseks liiga püsimatu. Tagantjärele ütleb ta naerdes, et on pigem õpetaja kui õpilane.

Iirimaal elas ta väikeses Sligo linnas, kus töötas ühes kohvikus. Seal saigi ta esimese tõsisema kokkupuute toitlustusvaldkonnaga, kuigi kööki tööle ta ei kippunud ja eelistas pigem kliente teenindada. See aga tähendas ainult ingliskeelset suhtlust. Kui ta mõne aja pärast pealinna Dublinisse kolis, ei uskunud keegi, et ta pole kohalik. Ta tegi läbi kursused, mis andsid võimaluse töötada inglise keele õpetajana. Seejärel liitus ta inglise keelt kohaliku kultuuri kaudu õpetamise programmiga Learning Without Boarder (piirideta õpe). See programm on alguse saanud Poolast ja just seal tutvus ta saatusekaaslaste Richie Mullanyga Iirimaalt, Kamila Szostaki ja Peter Maciakiga Poolast.