Viimane aeg korjata põdrakanepit

Korjamine ja kuivatamine

Põdrakanep köögis

Põdrakanepi noored võrsed ja lehed on kevade gurmeetoit. Võrseid, kui need on palmikujulised ja 10–15 cm pikad, saab praadida, lehti saab hakkida supi sisse. Murulaugu ja kortslehega võib teha salatit: taimed peeneks hakkida ja segada hapukoorega, lisada suhkrut. Kasvades võib lehti kuivatada ja valmistada talveks rohejahu, mida on hea kamale, smuutile, supile ja kotletitainale lisada. Kaaslasteks sobivad nõgeselehed, lehtkapsas, petersell, karulauk, peedilehed, põldosi jpt rohelised taimed. Põdrakanepi ilusad õied sobivad kookide ja keekside sisse, toidu kaunistamiseks, värvilise taimepulbri sisse ning roosakaslilla ja hapuka maitsega siirupi valmistamiseks. Eskimod valmistasid lastele põdrakanepist siirupit, komme ja rohejahu. Kasutatud on ka juuri, need on omapärase magusa maitsega, neist on tehtud leiva- ja koogijahu ning viinagi aetud.