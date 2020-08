Terav kroonohakas torkab ja tervendab

Samuti on tegemist tähtsa ravimtaime, aga ka iidse söögitaimega. Inglise keeles tuntakse taime kui scotch thistle (Šoti ohakas) ja cotton thistle (puuvillaohakas), vene keeles nimetatakse taime tatarnikuks. Kuigi taim on paljudes maades tüütu umbrohi, on see näiteks Šotimaa rahvuslill.