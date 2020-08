Sulev Uus: uitmõtteid ajakirjandusest

Kui koroonapandeemia näitas kevadel taganemismärke, hakkasime vaikselt mõtlema ka sellele, mida õppisime, mida tuleks püüda paremini teha ja mitte üksnes meditsiinivallas, kuidas ja kuivõrd saame naasta viiruseeelse normaalse elu juurde, igas eluvaldkonnas. Ka ajakirjanduses, mis viiruse õõvastava surve all küllalt hästi oma tööd tegi, nii et riigi abikäsi pandeemia süül majanduskitsikusse sattunud väljaannetele on auga välja teenitud. Rahvast informeeriti ilma paanikat lõkkele puhumata nii viiruse levikust kui kõigist tõrjeabinõudest, mida rakendati, anti nõu ja hoiti ärkvel teadmist, et pandeemiale piiripanek sõltub iga inimese vastutustundlikust käitumisest. Tunnustati eesliinil olijaid. Vaibus meediakanalite omavaheline nägelus ja taotlus konkurentidest igas asjas igal juhul etem olla. Vähem oli erakondlikku räuskamist. Lootuses, et see tasakaalukus ja mõistmisvalmidus jäävad pikemalt püsima, allpool mõned siinkirjutale ajapikku pähe turgatanud uitmõtted ajakirjanduse hetkeseisust ja suundumustest.