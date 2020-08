Täna, 19. augustil kell 15.30 kogunevad Avatud Eesti Fondi eestvedamisel Käsmu rahvamajja Venemaa diasporaa uue laine esindajad: veebiportaali Meduza.io juht, ajakirjanik Galina Timtšenko, Eestis elav keskkonnaaktivist Jevgenia Tširikova ning sotsioloog Igor Eidman. Kõneleme Igor Eidmaniga putinliku propaganda mõjust venelastele Euroopas, tema tegevusest selle mõju vähendamisel ja sündmustest Valgevenes. Eidman märgib, et Vene raha pesu Eesti kaudu jätkub: «Leian, et tegu on väga tähtsa küsimusega, sest must raha, mida Kremli oligarhid Eesti kaudu läände veavad, töötab hiljem kui instrument, kui peamine relv hübriidsõjas. Leian, et demokraatlike riikide ülesanne on kõik need rahavoolud sulgeda.»