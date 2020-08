Bulgaaria ühineb jõmluse vastu

Viimased poolteist kuud on Sofia nn võimukolmnurk, mis jääb presidendipalee, parlamendi ja valitsuse tööpaiga vahele, olnud üks suur telklinnak, kus protestijad on seisanud liikluse. Telgid on püsti veel kahel Bulgaaria pealinna tähtsal ristmikul, samuti teistes suuremates linnades, näiteks Plovdivis, Varnas, Burgases, Ruses ja mujalgi. Rahulolematutel inimestel on kaks nõudmist: tagasi peab astuma peaminister Bojko Borisov, samuti riigi peaprokurör Ivan Geshev.