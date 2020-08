Peatoimetaja Mart Raudsaar: tõel olgu põhi all

Neile, kes pole temast kuulnud, võib öelda ühe lausega, et tegemist on Juhan Peegli pikaaegse töökaaslasega ajakirjanduskateedri päevilt, kes alustas oma ajakirjanikuelu 1959. aastal Edasis. Pärast tema tulekut Edasisse muutus ajaleht palju vähem «nahkseks», niivõrd, kuivõrd see Stalini-järgsetes vabamates oludes võimalik oli. Seega oli Sulev Uus üks neid, kes pani aluse Edasi edule kolmkümmend aastat tagasi, mille abil sai võimalikuks Postimehe taastamine üleriigilise päevalehena. Julgen öelda, et Sulev Uus oli üks Tõnissoni missiooni jätkajatest rasketel ja keerulistel aegadel.