Pankur: ainult hea võlg päästab majanduse

Endine Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi kutsus Euroopa valitsusi koroonaviiruse tõttu võetud võlgu investeerima nii, et järeltulevad põlved sellest kasu saaksid. «Pandeemiast tingitud võlg on pretsedenditu ja selle peavad peamiselt tagasi maksma need, kes on praegu noored,» hoiatas Draghi.