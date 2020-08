Ehitusfirmad loodavad riigi tellimuste jätkumisele

Hoolimata­ taastumis­ilmingutest mitmes teises majandussektoris, pole ehituses viimastel kuudel olukord paranenud ja karta on, et täiendavaid meetmeid kohe rakendamata ootab sektorit ees tõsine kriis, mille negatiivset mõju kogu Eesti majandusele oleks raske üle hinnata, teatas Eesti Ehitusettevõtjate Liit kirjas neljale ministrile.

Erakapitali uusinvesteeringud on liidu tegevdirektori Indrek Petersoni sõnul viimastel kuudel praktiliselt peatunud, seepärast on oluline, et riik ei piiraks hoonete ja rajatiste vallas investeeringuid, vaid pigem kasvataks neid jõuliselt. Sellist kontratsüklilist lähenemist kasutavad paljud arenenud riigid.