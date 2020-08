2018. aasta südasuvel läks avalikkuse silme all lõhki tuntud logistikafirma Via3L Spedition, mille juhid Lauri Latt ja Elmer Maas, samuti peaaegu kõik töötajad lahkusid ettevõttest üleöö. Seltskond läks sisuliselt in corpore tööle juba varem asutatud logistikafirmasse Nordic Spedition, mis on alates sellest ajast näidanud kõva kasvu.

Sellest sai alguse suur äritüli, kus Via3L Speditioni omanikud süüdistavad Latti ja Maasi suurejoonelises varguses. Viimased omakorda vastasid, et tegu on alatu laimuga ning nad lahkusid seetõttu, et kõik läbirääkimised logistikafirma olukorda parandada jooksid ummikusse. Pooled on üksteist risti-rästi hagenud ja kohtuveskid jahvatavad. Selgust aga majas veel pole.