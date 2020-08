Taavi Aas: Me arutasime seda ja otsustasime, et see piirang jääb jõusse. Ma arvan, et siin tuleb aru saada sellest, mis on Eesti jaoks praegu kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, et me ei langeks nende riikide hulka, kelle suhtes hakkavad teised riigid kehtestama piiranguid. Eelkõige kindlasti meie lähiriigid, sest vaba liikumine Eesti ja Soome vahel on Eesti majandusele ülioluline, see on ka turismisektori õlekõrs, millest kinni võtta.