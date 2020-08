Kontoriroti lõunanuudel

Hiinas käies tundun ma kohalikele alati veidra nähtusena. Kõrgub mingi valge kaelkirjak õla kõrgusel kihavate tumedate peanuppude mere kohal – paneb silmi pööritama. Aga samamoodi pööritavad nad silmi, kui seesama blond tulnukas tellib toitu ja teatab, et see ei pea olema eurooplase maitsele.

«Tehke nii, nagu te ise sööte,» soovitan ma innukalt noogutades ja naeratades. Nad ei usu. Neile ei mahu kuidagi pähe, et ka pika ja heleda tüübi sees saab peituda tilluke tige tuleneelaja.

Sama elukas tõstab minus peas, kui saabun Ülemiste kontorilinnakusse peidetud restorani Núface leti ette. Juba terrassil tervitab mind autentne Hiina muusika, punased paberlaternad ripuvad laes ja maskid on seintel. Tallinnas meil oma Hiinalinna pole (mis on kummaline, sest pea igas teises linnas on selline nähtus olemas), aga üsna tugeva emotsiooni saab ka siinsesse miniversiooni sisenedes.