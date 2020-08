Voolavad kivid figuuril – erootiline moemaagia

Tellijale

Tanel Veenre valmistub lavale tooma oma elu suurimat moesündmust. Kümne aasta eest lõi talent omanimelise ehtemärgi Tanel Veenre Jewellery, lühidalt TVJ. Märgi edu on nüüdseks maailmale tiiru peale teinud. Üsna hiljuti sai tundlik disainer ka Kuldnõelaga pärjatud ning publiku vastuvõtt oli taas pööraselt tuline. Autor mõistis, et moekollektsiooniga on ta avanud Pandora laeka ja tagasiteed enam ei ole. Nüüd on Veenre kogemused moodustanud ühe orgaanilise energiaringi ning tulemus on nii põnev, et võtab ihukarvad püsti. See pole üksnes järjekordne kaunis kollektsioon, mis ühendab ehteid ja moodi, kaugel sellest! Tanel Veenre moevaatemäng «Mineralia» on kõiki meeli köitev kokteil maagiast ja kirest, looduse ürgsest jõust ning nümfidest, kes kivide kuju võtnud.

Tanel Veenre ateljees oma töölaua taga, keset värvimaagiat. FOTO: Tanel Veenre

Miks sa vääriskividest vaimustusse sattusid?

Ehtekunstnikuna on kivid mu maailmas alati olulised olnud, mul on ateljees rikkalik vääriskivide kollektsioon. Kollektsioonini juhatas mind kirg pildistada kive. Milline mineraalne graafika! Käisin esoteerikapoodides, olin käpuli seal maas ja aina pildistasin. Samal ajal kogu see esoteerikamaailm kees mu ümber, olin nagu salasilm ja salakõrv neis poodides, nende inimeste keskel, kes teadsid ja uskusid. See oli võimas hüpe hoopis teistsugusesse maailma.'

Mida sa kividest erakordset tegid?

Avastasin kogu-keha-ehted. Tõin kivide mustrid siidile, nii et need on seljas nagu vedelad ehted, mis voolavad ja sulavad mööda keha alla. Kui erakordselt ilus ja erootiline! Mõistsin, et vääriskivi võib olla midagi palju enamat kui väike kivikene kõrvas. Need tundusid esmalt sürreaalsed visioonid, kuni nad ärkasid ellu. Materialiseerusid ja kristalliseerusid.

Kui ma midagi teen, siis mind juhib selge nägemus. Ma lihtsalt tajun, et seal on peidus lugu, isegi kui sel lool pole kohe algust ja otsa.

«Mineralia» seob minu taustad tervikuks – moekire ja ehtemaailma kogemused. Kümne aasta kokkuvõtteid tehes olin ise ka imestunud, kui orgaaniliselt on kõik läbi kasvanud ja sündinud ilma välise sunnita. Kõik kasvab seestpoolt välja. See, et ma oma ideed suudan tooteks vormida, on alles viimane etapp.

Vääriskivide ornamendid. FOTO: Tanel Veenre

Vaata voolavaid kive

​Tanel Veenre moevaatemäng «Mineralia» jõuab publiku ette 28. augustil kell 19 Noblessneri Shipyardis. Piiratud hulga pileteid leiab Ticketerist

Moelavale jõuab üle saja maagilise kostüümi. Samas tähistatakse moemärgi TVJ kümnendat sünnipäeva imekauni raamatuga, mis võtab kokku autori kirgliku loomingulise teekonna.

Mind huvitas ka, mis saab kivimitemustrite energiast, kui kanda need siidile. Ja ma ei hoidnud fantaasiat kusagil tagasi – nihestasin oma kätes sulaplastiliiniks. Kivid on võimas materjal. Kiviga sa ei vaidle ju! Kivi peale ei hakka hammas. Alles aastaid selle sees olles tekkis julgus nii austusväärne materjal loomingus sellisel kujul käsile võtta.

Kivid on esoteerikamaailma staarid, kas sa usud nende maagilist mõju?