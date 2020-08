Eestlannad sattusid Ameerikas katastroofi keskmesse

Maske, neid, mis peaks koroonaviiruse eest kaitsma, on nüüd tõesti kõikjal. Isegi ookeanis. Merle Liivand, kes oli valmistunud juba kevadest saadik selleks, et püstitada Eesti taasiseseisvumispäeval maailmarekord 20 kilomeetri merineitsiujumises – andes hoogu üksnes jalge otsa kinnitatud uimega, käsi kasutamata –, hakkas Ameerikas Florida vetes treenides maske hulpimas nägema juba aprillis. Ja mitte ainult maske; ta kohtas vees ka kummikindaid.

Need olid märgid, et peagi võib Atlandi ookeani rannikul oodata midagi hullemat. Sest ükskõik kui palju Liivand koos teiste ujujatega aastate jooksul suure ja kuulsa kuurortlinna Miami vetest prügi kaldale pole toonud, rämpsu pealetungile piiri panna pole nad suutnud. Nädala eest korraldasid 69 entusiasti Biscayne’i lahe ääres koristustalgud. See on laht, õigemini küll laguun – 56 kilomeetrit pikk ja kuni 13 kilomeetrit lai –, kus Liivand kavatseski oma maailmarekordiürituse ette võtta. Kolme tunniga kogusid talgulised lahest kokku ligi tonni igasugust prahti. «Iga päev on läinud prügiga aina hullemaks,» ütleb Liivand.