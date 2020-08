Tunnustatud akadeemik ründab maagilist piiri

Taimefüsioloogia professor Ülo Niinemets, omas vallas maailma tunnustatumaid teadlasi, on viimastel aastatel näidanud, et on suurteks tegudeks suuteline ka jooksurajal. Ta väidab, et tegelikult on tema tulemusteks võimeline peaaegu igaüks. Pange tähele, ta reedab Arterile oma edu saladuse!