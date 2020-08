Vene paaditööstus järgib Soome eeskuju: säästlik vabaajapaat Victory V 570 Open

Vanakooli paadirahvas mäletab alumiiniumist kokku needitud kolisevat vene paati «Progress». Seda kasutati kalastamiseks, teadustööks, korravalveks, vetelpäästeks, veesuusatamiseks ja muukski, sest teisi polnud. Hiljuti Kakumäel proovisõidule viidud vene alumiiniumpaat Victory V 570 Open sobib samuti kõigiks mainitud tegevusteks, kuid nõukaaegsest kirvetööst on asi kaugel. Sirgete külgede ja korrektsete keevisõmblustega neljamillimeetrisest alumiiniumist kerele on lisatud klaasplastist tekiehitised ja kunstnahast istmepadjad, põrandal on vaibad ning kõrge tent muudab paadi mõne hetkega tuule- ja vihmakindlaks.