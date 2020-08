Tunne Kelam: MRP lahendamata küsimused

MRP osutus tragöödiaks paljudele Euroopa rahvastele. Nagu väitis oma 1. augusti 1940. aasta kõnes Nõukogude valitsusjuht Molotov, lisati pakti tulemusena Stalini hirmuvalitsuse alla 23 miljonit uut ohvrit Balti riikidest, Bessaraabiast, Poola ning Valgevene idaaladelt. Eelkõige kujunes MRPst Teise maailmasõja avang. Fakt, mida kinnitas oma 2019. aasta 19. septembri resolutsioonis Euroopa Parlament (EP). Parlamendiliikmed tõdevad seninähtamatu selgusega, et Euroopa ajaloo laastavaim sõda algas kurikuulsa MRP otsese tagajärjena ning et kummagi MRPs kokku leppinud totalitaarse režiimi kaugem siht oli samasugune – maailmavallutus. Nende sihtide elluviimisel pühiti kõrvale igasugused õigusnormid, kasutati ohjeldamatult toorest jõudu, massimõrvu, inimväärikuse totaalset mahasurumist ning desinformatsiooni. Endise paavsti Benedictuse sõnul on üks totalitaarse kommunismi püsivamaid kahjustusi sadade miljonite inimhingede kalestumine.