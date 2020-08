Kooliperedel on õppeaasta eel palju vastuseta küsimusi

Galerii ⟩ Kodusel MK-etapil head kohta sihtiv Marko Kilp treenib nüüd Anatoli Šmiguni käe all

MITTE IGALE AADRESSILE. Ajakohase internetivõrgu rajamine Eesti maapiirkondades küll aktiivselt käib, kuid see ei tähenda, et kvaliteetne ühendus igale poole jõuaks. ⟩

MITTE IGALE AADRESSILE. Ajakohase internetivõrgu rajamine Eesti maapiirkondades küll aktiivselt käib, kuid see ei tähenda, et kvaliteetne ühendus igale poole jõuaks. ⟩ Valguskaabli lähedus ei taga veel maapiirkonnas head internetti

TIHE TÖÖ. Rally Estonia võistluste juht Silver Kütt ütleb, et üks tõeliselt rõõmus reede tuleb tal alles pärast rallinädalavahetust. ⟩

TIHE TÖÖ. Rally Estonia võistluste juht Silver Kütt ütleb, et üks tõeliselt rõõmus reede tuleb tal alles pärast rallinädalavahetust. ⟩ Silver Kütt oma kalendris enne rallinädalavahetust puhkepäevi ei loe