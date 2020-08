WHO soovitab Euroopal vältida täielikku sulgemist

Euroopa saab uue koroonaviirusega võidelda täielikke sulgemismeetmeid kasutamata, kinnitas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) eile. «Peamiste üleriigiliste ja täiendavate sihitud meetmete abil oleme praegu lokaalsete viiruspuhangute väljajuurimiseks palju paremas olukorras,» ütles WHO Euroopa haru juht Hans Kluge. Samas kinnitas ta, et viimase kahe kuu jooksul on juhtumite arv Euroopas pidevalt kasvanud. AFP/BNS