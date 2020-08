Me pidime valetama, sest Valgevene autokraatlik juht Aljaksandr Lukašenka üritab ajakirjanikke iga hinna eest riigist eemal hoida. Euroopa viimane langev diktaator süüdistab rahva meeleavalduste korraldamises välismaa ajakirjanikke ja on teinud akrediteeringute saamise võimatuks. Selleks et tema poolt rahva vastu suunatud vägivald kuidagi riigist välja ei jõuaks. Me pidime siiski proovima, et kuidagigi valgevenelaste ülestõusmist kohapealt kajastada.