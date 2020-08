Eesti lühiuudised

Eilsest saab telefoni laadida koroonarakendust HOIA

Eile tehti nutitelefonidele kättesaadavaks Eesti riigi koroonarakendus HOIA. Rakenduse eesmärk on teavitada inimest, kui ta on olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Rakendus toimib põhimõttel, et haigestunu märgib end viirusekandjana ära ning teistele kasutajatele saadetakse teavitus võimalikust lähikontaktist nakatunuga. Rakendus teavitab inimest ka juhul, kui tema telefon on olnud ka pärast kohtumist positiivse diagnoosi saanud nakatunu läheduses. Rakendus loodi sotsiaalministeeriumi, tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse, terviseameti ning 12 Eesti ettevõtte koostöös. BNS

29 aastat möödus Eesti iseseisvuse taastamisest eile.

President arutas ministritega arenguid Valgevenes

President Kersti Kaljulaid kutsus eile hommikul kokku nõupidamise peaminister Jüri Ratase (Keskerakond), kaitseminister Jüri Luige (Isamaa) ja välisminister Urmas Reinsaluga (Isamaa), et arutada viimaseid arenguid Valgevenes ning Eesti seisukohti ja riigi edasisi tegevusi Valgevene suhtes. Presidendi sõnul on edasiste arengute puhul oluline demokraatlike riikide ühtsus ja koordineeritus. «Balti riigid on neis küsimustes olnud ühtsed. Paiknedes siinsamas Valgevene kõrval, on see ääretult oluline signaal ka Valgevene rahvale. Meie eesmärk on, et Valgevene rahvas saaks vabalt otsustada oma tuleviku üle,» lausus Kaljulaid pärast nõupidamise lõppu. PM

Tulevikuerakond sai üldkogudelt rohelise tule

Eesti Vabaerakonna ja Elurikkuse Erakonna üldkogud kinnitasid neljapäeval juba varem juhatuste alla kirjutatud ühinemislepingu, mis andis Eesti Tulevikuerakonnale legitiimse aluse. Tulevikuerakond teatas, et soovib tuua Eesti poliitikasse rohkem tarkust ja vastutustunnet, viia ellu keskkondlikku majandusprogrammi, kus kehtib tasakaaluprintsiip: sama palju kui võtad, anna ka tagasi. Tulevikuerakonna eesmärk on luua paremad tingimused väikeettevõtjatele ja muuta elu paremaks ka tõmbekeskustest eemal ja päästa Eesti metsad röövraiest. «Me tuleme selleks, et Eestist saaks koht, kus inimeste õnnelikkus ja elurikas elukeskkond on tähtsam kui statistiline majanduskasv,» rõhutab uus erakond. BNS

Naissaare kabel sai kaks uut kella

Peapiiskop Urmas Viil­ma avas Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse Naissaare Püha Maarja kabelis kaks uut anonüümse annetaja raha eest Eestist ostetud kirikukella. Lisandunud heli tekitajad täiendavad varem kabelis paiknenud suurt kirikukella. BNS

​Tartus uppus eakas mees