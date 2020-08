«Paar kuud tagasi ostsin piletid airBalticu lennule Larnaca–Riia–Tallinn, mis pidi laupäeva öösel vastu pühapäeva tagasi tulema, aga lend on tühistatud,» selgitas oma muret anonüümseks jääda soovinud reisija.

Sarnaselt Eestiga piirab Läti otselennuühendusi, kui lähte- või sihtriigis on nakatunute kumulatiivne arv 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul üle 25. Küprosel oli see näitaja möödunud nädala reedese seisuga 25,2. Erinevalt Eestist, mis keelab lennud juba järgmisest päevast ning see kehtib uute andmete laekumiseni, mõjutab lennupiirang Lätis reedele järgneva nädala lende ehk kehtib alates esmaspäevast.