Mis on 300 kilomeetri hind?

Kui nägin sotsiaalmeedias, et Mihkel Saarmaa (25) võtab ette pika matka ühest Eesti otsast teise, otsustasin, et tahan sellest osa saada. Tahtsin mõista, mis paneb inimesi sadu kilomeetreid mööda tühjasid maanteid kõndima, ööbima kehvades oludes ning sööma nädalaid vaid makarone. Seadsin eesmärgiks kõndida Mihkliga koos esimesed sada kilomeetrit, Haapsalust Pärnusse.

Mihkel on varem pool Euroopat jalgsi läbi käinud, nii astus ta ka 300 kilomeetrile enesekindlalt vastu. Minule omakorda ennustasid tuttavad, et kaotan kõik varbaküüned ning lisaks hõõruvad tossud – vahet pole, kui mugavad – mul jalad üleni villi. Samuti hoiatati, et saan päikesepiste ja lihasrebendid ega pruugi olla võimeline nädalaid pärast matka kõndima. Vaatamata hirmujuttudele pakkisin 14. juuli hommikul seljakoti ning sõitsin Haapsallu, et koos Mihkliga teekonda alustada.