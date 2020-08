Naissaare sadamakapten Jaanus Jürivete ütles, et renoveeritud sadamas on tänavu juba enne hooaja lõppu käinud rohkem aluseid kui eelmisel aastal kokku.

«Väikelaevad on siin tänavu käinud üle 1400 korra ning reisilaevad 135 korral. Kokku on saabunud ligi 7500 reisijat,» rääkis Jürivete ning lisas, et kaupu on sadama kaudu saarele saabunud üle 170 tonni. Naissaare puhkekeskuse juhataja Tarmo Raik ütles, et kuigi ürituste korraldamise piirangud kaotati enne suve algust ning ilmad olid suvised, on hooaeg olnud tavapärasest erinev.