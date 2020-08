USA börsid taastuvad, kuid ebaühtlaselt

New Yorgi börsi ja Nasdaqi 500 suuremat ettevõtet koondav indeks püstitas teisipäeval ka päevasisese rekordi, jõudes 3395 punkti tasemele. Pandeemia ajal kolmandiku võrra kukkunud indeks on taastunud, mis tähendab kriisist tingitud nii-öelda karuturu lõppu.

«Pole üllatav, et toimunud on oluline taastumine, küll aga see, et tõus on jätkunud viimased paar kuud… Olen šokeeritud, et peame seda vestlust,» ütles USA investeerimispanga Baird investeerimisstrateeg William Delwiche BBC-le.