Kas sa tead, kuhu sa pensioniraha paned? Ei tea ikka küll!

Kui valid 100-protsendilise aktsiariskiga fondi, siis mida loodad saada? Tõenäoliselt sada protsenti aktsiaid ja saja­protsendilise väljundi praegu üsna riskantsele börsile. Kuid seda tõlgendavad Eesti II samba pensionifondid õige erinevalt. Nimelt on neil kirjas, et see risk on seal kuni sada protsenti. Kui aga Swedbanki K100 pensionifondi – mis reklaamib end 100-protsendilise aktsiariskiga – vaadata, siis on seal aktsiaid ja aktsiafonde aga 45 protsenti. Seda on isegi vähem kui Swedbanki K60 fondis, kus tohib kirjelduse järgi hoida kuni 60 protsenti aktsiaid.