Reitingu-uuringud näitavad vähemalt valijaskonna tasandil, et need vastuolud on võimendunud: kui näiteks kuu enne riigikogu valimisi oli muukeelse valijaskonna seas Keskerakonna toetus veel ligi 80 protsenti, siis nüüd on see langenud alla 60. Ka Tallinnas ei ole Keskerakonna toetus kukkunud mitte ainult alla ainuvõimu tagava künnise, vaid nad on liidrikoha sootuks kaotanud. Vahe Reformierakonnaga jääb reitingud.ee kõige viimaste andmete järgi seitsme protsendi ümber.