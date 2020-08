Rahvuse sünd Valgevenes: kasvavad nagu võrsed läbi asfaldi

Kujutame ette, et oled 30-aastane Tatjana, kes elab Minskis, oled abielus, töötad reklaamivaldkonnas, saad keskmist palka. Oma elus pole sa muud peale Lukašenka režiimi näinud. Enne presidendivalimiste päeva, 9. augusti õhtut, kui selgus, et ametlike tulemuse järgi võitis valimised taas alates 1994. aastast ametis olnud riigipea suure häälteenamusega, olid sa saanud kohalikust valimisjaoskonnast vastuse, et just seal ei saanud Lukašenka häälteenamust. Sinu jaoks on see väike võit!