Luik: Tsihhanovskaja on Valgevenes tegelik võitja

Valgevene olukord on mõnevõrra erinev. Venemaa ja Valge­vene suhted on teistsugused. Valgevenelaste identiteet, eristatus Venemaast, on palju nõrgem, ning on selge, et need väljaastumised ja massidemonstratsioonid, mis praegu toimuvad, ei ole Vene-vastase iseloomuga.

See on täiel määral Euroopa küsimus. Esiteks on siin kaalul euroopalikud väärtused, kuna rahvas on üles tõusnud just euroopalike väärtuste sildi all. See ei tähenda, et tegu oleks Vene-vastase demonstratsiooniga, aga fookus on ikkagi: «Peaksime elama vabas demokraatlikus riigis.»