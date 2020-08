Ammu tuttav käekiri

Putini ajastul on poliitiliste vastaste, tüütute ajakirjanike ja ülejooksnud luurajate mürgitamine – seejuures eriti kemikaali teetassi sokutamine – muutunud lausa sedavõrd tavaliseks, et Omski haiglas Navalnõid ravivate arstide jutt madalast veresuhkrust ja ainevahetushäirest kooma põhjusena tundub kui originaalne selgitus.

Õigupoolest pole Putinil põhjust Navalnõid peljata, sest opositsiooni juhtfiguur või mitte, reaalselt ta Kremli valitsejat kõigutada ei suuda. Pigem on Navalnõi lihtsalt nagu pisut tüütult pinisev putukas. Aga see polegi tähtis, sõnum on saadetud: režiimivastastele on taas meenutatud, et võimu kritiseerimine on Venemaal ohtlik.