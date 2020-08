Sädeinimene Sveta

Kes Svetlana Grigorjevat tunnevad, ütlevad, et see oli vaid aja küsimus, millal ta oma ühiskonnatundlikkuse ja julge ütlemisega üle riigi tuntuks saab. Etenduskunstniku ja poeedina, Lasnamäe kogukonna ühe eestvedajana ja lihtsalt aktiivse inimesena, kellel on alati oma arvamus välja öelda, tunti teda laialt ka varem.