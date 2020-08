Repsi viivitus võtab uneaja

Suurem osa koole oli juba arvestanud 50 protsendi täitumuse ja inimeste hajutamisega nii 1. septembri aktuste korraldamisel, tunniplaanide tegemisel kui ka klassiruumides õppetöö korraldamisel, ent siis otsustas valitsus kaks nädalat enne kooliaasta algust selle nõude tühistada. Kuidas nii hilja? Eestis on kõigi pähe kinnistunud lause: «Sel korral on meil piirkondlikud meetmed.» Miks siis ei loobutud hajutamise nõudest juba juuli keskel? Jah, viirus on uus ning seni ei saa kindel olla, kuidas ja kui kiirelt võib asi akuutseks minna, ent koolidel on raske plaane nii kiiresti ümber teha.