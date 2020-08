Eesti lühiuudised

Eilse seisuga on Eesti riigi loodud uut koroonarakendust Androidi platvormile alla laaditud 15 000 korda. iOSi andmed veel puuduvad. Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni valdkonna nõuniku Priit Tohveri sõnul ei ole veel ühtegi positiivse koroonaprooviga inimest rakendusse lisatud. «Teiste riikide praktika näitab, et selleni võib isegi mõni nädal minna,» ütles ta. Neljapäeval nutitelefonidele kättesaadavaks tehtud HOIA eesmärk on teavitada inimest, kui ta on olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Rakendus toimib põhimõttel, et haigestunu märgib end viiruskandjana ära ning teistele kasutajatele saadetakse teavitus võimalikust lähikontaktist nakatunuga. Rakendus teavitab inimest ka juhul, kui tema telefon on olnud ka pärast kohtumist positiivse diagnoosi saanud nakatunu läheduses. PM