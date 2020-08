Viimastel päevadel on hakanud ilmuma teateid, pilte ja videoid väidetavast Vene üksuste Valgevenesse liikumisest. See võib näidata Venemaa kasvavat rolli Valgevene poliitilises kriisis («rahutegijana»), halvimal juhul aga invasiooniks valmistumist. Kuigi ei saa välistada mõne sisejulgeolekuteenistuse töötaja Valgevenesse läkitamist, on praegu siiski väga ebatõenäoline, et Venemaa läheb sisse relvajõududega, veel vähem see, et ta kordab Krimmi/Ukraina stsenaariumi. Selleks on mitu põhjust.